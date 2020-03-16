В Кузбассе начали дезинфицировать общественный транспорт
В Кузбассе начали обрабатывать дезинфицирующими средствами общественный транспорт. Эти меры призваны не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Меры безопасности сегодня принимаются во всех сферах, где возможен контакт здоровых людей с заболевшими. Не является исключением и общественный транспорт. Так, в Кемерове все 692 единицы - автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутные такси - прошли обработку дезинфицирующими средствами.
- Первоначально подвижной состав проходит помывку автомеханическим комплексом снаружи. Особое внимание уделяют обработке салона - кроме влажной уборки, проводится обработка дезинфицирующим раствором - хлорсодержащим концентратом, смешанным с водой. Им обрабатывают стекла, поручни и сиденья, - рассказал глава города Илья Середюк.
Чтобы не доставлять неудобства пассажирам, перед выходом на линию весь транспорт в течение часа проветривается.
Аналогичная работа ведется в Новокузнецке - транспортники перешли на усиленную обработку подвижного состава специальными средствами.
Транспортники Новокузнецка перешли на усиленную обработку подвижного состава специальными средствами. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
- Работа проводится минимум два раза за смену и занимает около часа с учетом выветривания запаха хлора из салона, - сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. - Каждую процедуру записывают в график уборки, который размещен на доске информации.
При возникновении вопросов о коронавирусе необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-01-25-22 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU