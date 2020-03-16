В Кузбассе начали дезинфицировать общественный транспорт

16 Март 2020 2020-03-16T15:26:21+03:00

В кемерове обработаны все 692 единицы транспорта. Фото: Илья Середюк/ Instagram

Это связано с профилактикой распространения коронавирусной инфекции

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе начали обрабатывать дезинфицирующими средствами общественный транспорт. Эти меры призваны не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Меры безопасности сегодня принимаются во всех сферах, где возможен контакт здоровых людей с заболевшими. Не является исключением и общественный транспорт. Так, в Кемерове все 692 единицы - автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутные такси - прошли обработку дезинфицирующими средствами.

- Первоначально подвижной состав проходит помывку автомеханическим комплексом снаружи. Особое внимание уделяют обработке салона - кроме влажной уборки, проводится обработка дезинфицирующим раствором - хлорсодержащим концентратом, смешанным с водой. Им обрабатывают стекла, поручни и сиденья, - рассказал глава города Илья Середюк.

Чтобы не доставлять неудобства пассажирам, перед выходом на линию весь транспорт в течение часа проветривается.

Аналогичная работа ведется в Новокузнецке - транспортники перешли на усиленную обработку подвижного состава специальными средствами.

Транспортники Новокузнецка перешли на усиленную обработку подвижного состава специальными средствами. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

- Работа проводится минимум два раза за смену и занимает около часа с учетом выветривания запаха хлора из салона, - сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. - Каждую процедуру записывают в график уборки, который размещен на доске информации.

При возникновении вопросов о коронавирусе необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-01-25-22 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса

В Кузбассе 14 марта зафиксированы два случая коронавирусной инфекции. Какие средства эффективны для профилактики страшного заболевания, а какие - не очень, рассказали в кузбасском минздраве. (подробности)

Горячую линию по коронавирусу создали в Кузбассе

В Кузбассе заработал телефон горячей линии. В первую очередь он предназначен для тех, кто прибыл из эпидемически неблагополучных стран по коронавирусу. (подробности)

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности. (подробности)

Из-за коронавируса в Кемерове отменен финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом

В Кемерове отменен финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом среди мужских команд. Это связано с тем, что в городе у двоих человек официально подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. (подробности)

Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционную схему обучения из-за инфекции коронавируса нового типа. (подробности)

Для больных коронавирусом в кузбасской больнице выделен корпус

В кузбасской больнице для больных коронавирусом выделен целый корпус, где одновременно может расположиться до 380 человек. Врачи, работающие в этом корпусе, не смогут покидать больницу. (подробности)

Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Кузбассе

Это вынужденная мера, которая поможет не допустить распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU