2020-03-17T04:10:31+03:00
Происшествия

За лося ответил: в Кузбассе осудили браконьера

Мужчина должен выплатить крупный штраф
Екатерина РОМАНОВА
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За лося ответил: в Кузбассе осудили браконьераЗа лося ответил: в Кузбассе осудили браконьераФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Житель Кузбасса устроил незаконную охоту в Топкинском муниципальном районе. Его жертвой стал лось. Впрочем, преступник получил наказание за убийство.

В феврале 2019 года неподалеку от поселка Ключевой мужчина катался на снегоходе. При себе у него было охотничье ружье, которое он пустил в ход, заметив лося. Выстрелы попали в цель, и уже скоро мужчина разделал тушу, а потом уехал с места преступления.

Далеко охотнику уйти не удалось – его задержал работник Департамента по охране объектов животного мира. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконной охоте. В ноябре 2019 года его осудили за незаконную охоту с применением механического транспортного средства. Суд назначил наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, в течение двух лет и шести месяцев мужчина не может заниматься деятельностью, связанной с охотой. Также ему назначили возмещение ущерба – 400 тысяч рублей.

- Мужчина не согласился с приговором и обжаловал его. Кемеровский областной суд рассмотрел материалы дела и оставил жалобу без удовлетворения, приговор – без изменения. Он вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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