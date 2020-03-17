Парашютисты не приедут в Кузбасс на чемпионат России

17 Март 2020 2020-03-17T07:14:51+03:00

Чемпионат и первенство России по парашютному спорту переносятся на несколько месяцев

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На конец года переносятся чемпионат России и первенство России по парашютному спорту, которые должны были проходить в Кузбассе в марте 2020 года. Причина такого решения - распространение коронавирусной инфекции.

Для того чтобы предупредить распространение опасного вируса, Общероссийская общественная организация «Федерация парашютного спорта России» объявила о переносе чемпионата России и первенства Росии по парашютно-горнолыжному двоеборью на декабрь 2020 года. При этом все тренировочные мероприятия спортсменов российской команды запрещены до 16 апреля 2020 года. Спортивные федерации, проигнорировавшие это указание, могут быть лишены аккредитации по виду спорта «парашютный спорт».

Напомним, проведение чемпионата и первенства России было запланировано на 25-29 марта в Кузбассе на аэродроме «Танай». Однако в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции они переносятся.

ИСТОЧНИК KP.RU