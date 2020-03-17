2020-03-17T07:20:56+03:00
Общество

Турист лишился шести кораллов в Кузбассе

Сувениры без документов он привез из Таиланда
Екатерина РОМАНОВА
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Турист лишился шести кораллов в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба Кемеровской таможни.Турист лишился шести кораллов в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба Кемеровской таможни.
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Турист, вернувшийся из Таиланда в Кемерово, лишился привезенных сувениров. На таможне ему пришлось оставить шесть кораллов.

Кемеровчанин после отдыха на острове Пхукет решил привезти на малую родину сувениры. В чемодан он положил шесть кораллов. Однако, когда самолет прилетел в Кемерово, турист узнал, что на ввоз даров моря, находящихся под охраной Вашингтонской конвенции CITES, необходимы разрешительные документы. Таковых у него не оказалось, и все шесть кораллов кемеровские таможенники изъяли и передали в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление города Новосибирска для проведения таможенной экспертизы.

Сейчас эксперты устанавливают ценность привезенных кораллов, а туристу грозит штраф - от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. К слову, с начала 2020 года это четвертый случай попытки провоза кораллов кемеровскими туристами. Для сравнения - в 2019 году таких попыток было две.

- При этом общее количество правонарушений в текущем году значительно снизилось. За два с половиной месяца - 34 дела. В то время как в 2019 году за этот же период сотрудниками Кузбасского таможенного поста Кемеровской таможни было возбуждено 48 дел об административных правонарушениях. В основном это сигареты, алкоголь, корневища цветочных культур и кораллы, - добавил Вячеслав Власов, замначальника Кузбасского таможенного поста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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