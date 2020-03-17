2020-03-17T07:56:30+03:00
Происшествия

В Кузбассе легковой автомобиль попал под поезд

В результате водитель получил травмы
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе легковой автомобиль попал под поездВ Кузбассе легковой автомобиль попал под поездФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и рабочего поезда. В результате водитель получил травмы.

Инцидент случился 16 марта в 17.56 на железнодорожном переезде участка Карлык – Блокпост Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути прямо перед идущим поездом. При этом переездная сигнализация, которая должна оповещать участников движения о приближении состава, работала исправно.

Машинист начал экстренно тормозить, но сразу остановить поезд не удалось. В результате он столкнулся с автомобилем.

-В результате ДТП пострадал водитель, его доставили в больницу. Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет. На движение пассажирских и пригородных поездов инцидент не повлиял, - рассказали в пресс-службе ЗСЖД.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение создает угрозу не только для водителей автотранспорта и их пассажиров, но и для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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