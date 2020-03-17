Четверых контактировавших с зараженными коронавирусом готовят к выписке
За прошедшие сутки в Кузбассе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом несколько человек, контактировавших с ними, готовятся к выписке.
Оба пациента, у которых подтвердилось наличие коронавирусной инфекции, по-прежнему остаются в больнице. За прошедшие сутки их состояние остается прежним, отрицательной динамики нет.
Четыре человека, контактировавшие с больными коронавирусом, в ближайшее время могут быть выписаны: тесты на опасную инфекцию дали отрицательные результаты. Еще четверо пока остаются под наблюдением.
Напомним, сейчас в Кузбассе предпринимаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Так, в регионе образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение, учреждениям культуры и спортивным организациям рекомендовано отмерить или перенести массовые мероприятия, а гражданам советуют не посещать места с большим скоплением людей. Кроме того, во всех местах, где часто бывают кузбассовцы, а также в общественном транспорте, проводится дезинфекция.
При возникновении вопросов о коронавирусе необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-01-25-22 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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