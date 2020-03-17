17 Март 2020 2020-03-17T08:17:36+03:00

В Кузбассе появилось еще два министерства Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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В Кузбассе продолжается переименование органов исполнительной власти. Еще два департамента получили статус министерств.

Соответствующие постановления опубликованы в электронном бюллетене Правительства Кузбасса. В документах говориться, что департамент природных ресурсов и экологии кемеровской области получил статус министерства природных ресурсов Кузбасса, а департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области переименован в министерство сельского хозяйства Кузбасса.

Контролировать деятельность министерства природных ресурсов будет заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, а регионального минсельхоза - замгубернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

ИСТОЧНИК KP.RU