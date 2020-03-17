В Кузбассе появилось еще два министерства
В Кузбассе продолжается переименование органов исполнительной власти. Еще два департамента получили статус министерств.
Соответствующие постановления опубликованы в электронном бюллетене Правительства Кузбасса. В документах говориться, что департамент природных ресурсов и экологии кемеровской области получил статус министерства природных ресурсов Кузбасса, а департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области переименован в министерство сельского хозяйства Кузбасса.
Контролировать деятельность министерства природных ресурсов будет заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, а регионального минсельхоза - замгубернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.
ИСТОЧНИК KP.RU