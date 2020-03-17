2020-03-17T08:59:51+03:00
Общество

Частные автомобили массово эвакуировали в Кемерове

Владельцы машин оставили их в неположенных местах
Екатерина РОМАНОВА
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Частные автомобили массово эвакуировали в Кемерове. ФОТО: отдел пропаганды кемеровской Госавтоинспекции.Частные автомобили массово эвакуировали в Кемерове. ФОТО: отдел пропаганды кемеровской Госавтоинспекции.
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Сразу восемь автомобилистов на время лишились своих машин. Это случилось оттого, что автолюбители оставили их в неположенных местах.

Во время рейдового мероприятия по припаркованным в нарушении правил автомобилям на проспекте Ленина в Кировской районе сотрудники городской Госавтоинспекции выяснили, что далеко не все автомобилисты соблюдают требования парковки. Так, восемь автомобилей пришлось убирать с дороги при помощи эвакуатора и помещать их на спецстоянку. Еще 25 владельцев машин за нарушение правил остановки и стоянки были привлечены к административной ответственности на месте. Каждому из них теперь придется заплатить штраф за припаркованный в нарушении правил транспорт.

- Напоминаем, что согласно законодательству, за данные нарушения предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 5000 рублей. Если водителя нет на месте нарушения, то его автомобиль принудительно эвакуируется с места незаконной парковки, и тогда автолюбители будут обязаны оплатить услуги эвакуации и время нахождения транспорта на специализированной стоянке, - отметил начальник ОГИБДД по городу Кемерово Дмитрий Волков.

К слову, всего в 2020 году в Кемерове привлекли к ответственности более 200 автовладельцев за нарушение правил остановки и стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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