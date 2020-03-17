17 Март 2020 2020-03-17T09:43:50+03:00

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В Кузбассе закрыли девять ледовых переправ, теперь действует только 35 из 44. В скором времени перестанут действовать еще несколько.

По данным областного ГУ МЧС, переправы прекратили действовать в Промышленновском, Чебулинском, Яшкинском, Крапивинском, Кемеровском муниципальных округах.

За состоянием переправ в ежедневном режиме следят сотрудники ГИМС, они чистят их от снега, замеряют толщину льда и проводят рейды в местах массового выхода людей на лед.

Также в городах и районах продолжается распиловка льда и ослабление ледяного поля на реках бурением лунок. В Таштагольском районе в выходные пропиливание льда началось на реках Мрассу в поселке Усть-Кабырза, Безымянная в поселке Мрассу и Мунжа в поселке Алтамаш. В поселке Алгаин запланировано продавливание ледового поля с помощью тяжелого трактора на реке Амзас.

В Новокузнецком районе распилили лед на затороопасных участках, в том числе в поселке Кузедеево на реке Кондома. До конца этой недели пройдет распиловка льда в поселке Осиновое Плесо на реке Верхняя Терсь. В конце этой недели и начале следующей запланированы чернение и ослабление льда на ледовых переправах, обустроенных на реках Чумыш (поселок Костенково), Кондома (поселок Корчагол), Средняя Терсь и Верхняя Терсь (поселок Осиновое Плесо).

ИСТОЧНИК KP.RU