Группа Би-2 отменила концерт в Кемерове из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T11:18:51+03:00

Об этом музыканты сообщили в социальных сетях

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Выступление группы Би-2 в областной столице переносится из-за угрозы коронавируса нового типа. Об этом сообщили сами музыканты.

«Мы ни в коем случае не можем рисковать здоровьем и безопасностью наших поклонников - поэтому мы переносим наши концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле в связи с угрозой коронавируса», - написали участники группы в своем Instagram.

Они добавили, что все приобретенные на эти выступления билеты будут действительны на новые даты, которые будут объявлены чуть позже. Участники группы пообещали приложить все усилия, чтобы концерты состоялись в ближайшее время, как только ситуация стабилизируется.

Впрочем, в бочке дегтя оказалась и ложка меда - музыканты сообщили, что 20 марта они сыграют для своих слушателей бесплатный онлайн-концерт.

При возникновении вопросов о коронавирусе необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-01-25-22 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU