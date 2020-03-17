17 Март 2020 2020-03-17T11:38:07+03:00

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Школьники и студенты Кузбасса перешли на дистанционное обучение в связи с ситуацией по коронавирусу в регионе. И тут же неизвестные люди принялись сеять панику, рассылая фейковые сообщения, имеющие отношение к детям.

Родители кузбасских школьников не на шутку встревожены: в мессенджерах распространяется сообщение о штрафах, которые будут выписывать, если их ребенок будет обнаружен на улице, в школе или на дополнительных занятиях в кружках или школах. Причем если ребенка застанут за получением знаний, накажут школы. А если увидят ребенка гуляющим на улице, идущим в магазин или едущим в автобусе, родителей ждет штраф.

Это фейк: департамент образования Кузбасса опроверг информацию о штрафах за детские прогулки ФОТО: скриншот страницы Инстаграма департамента образования Кузбасса.

Однако на самом деле сообщение, которое просят «срочно разослать по сетям», является фейком. Об этом на своей странице в Инстаграме написали официальные представители областного департамента образования.

- Кузбассовцы сообщают о появившихся сегодня в социальных сетях и чатах странных сообщениях, - отметили в департаменте образования. - Внимание! Это фейковая информация, которую распространяют неизвестные люди! Не верьте!

ИСТОЧНИК KP.RU