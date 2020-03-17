РСХБ поможет аграриям диагностировать здоровье растений с помощью цифровых технологий

17 Март 2020 2020-03-17T10:37:01+03:00

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Россельхозбанк включит инновационный сервис диагностики здоровья растений в собственную цифровую экосистему. Нейросеть позволит обнаружить фитопатологию по фотографии.

Соответствующую задачу Россельхозбанк включил в агрохакатон и представит ее вместе с Центром интеллектуального цифрового сельского хозяйства - подразделение Института проблем управления Российской академии наук. Команды-участницы должны будут создать прототип web-сервиса, определяющего по фотографии листа яблони наличие или отсутствие заболевания.

- Цифровые решения позволят аграриям автоматизировать многие процессы, сэкономить время и ресурсы. Конкретная прикладная задача без труда может быть масштабирована для других видов деревьев и растений. Современные цифровые технологии будут помогать фермерам и агропредприятиям в их ежедневной работе, — заявила Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Агрохакатон РСХБ состоится позже в этом году в Москве. Подать заявку на участие могут все желающие до 24 марта на https://agro-code.ru

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