Фестиваль Grelka Fest в Шерегеше отменен

17 Март 2020 2020-03-17T12:46:57+03:00

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Фестиваль Grelka Fest, который должен был пройти в Шерегеше в апреле, отменили в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили организаторы в официальной группе в соцсетях.

«Мы отчетливо понимаем и чувствуем, что вы ждали Grelka’у, стройнели, шили карнавальные костюмы и строили болиды. И мы как оргкомитет уже проделали масштабную работу. Есть огромное желание и возможности с вашей поддержкой сделать классный фестиваль. Но еще сильнее хочется, чтобы все остались живы и здоровы», - написали они обращение к участникам.

В сообщении говорится, что решение принято в выполнение распоряжения администрации об отмене мероприятий с численностью более 1000 человек.

Организаторы добавили, что фестиваль переносится на 2021 год, а также отметили, что сам горнолыжный курорт Шерегеш продолжает работать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU