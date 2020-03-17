17 Март 2020 2020-03-17T13:11:22+03:00

Кузбассовец проведет 15 лет в тюрьме за развратные действия в отношении ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе вынесли приговор мужчине, который совершил развратные действия в отношении 7-летней девочки. Для этого он обманом заманил ребенка к себе домой.

Как установило следствие, 28-летний житель Прокопьевска в апреле прошлого года встретил на улице девочку и предложил ей погулять вместе, а также пообещал дать ей денег. После этого злоумышленник отвел ребенка к себе домой, где совершил насильственное преступление сексуального характера. При этом двери мужчина забыл закрыть. Поэтому, когда он отвлекся, девочка смогла выбежать из квартиры.

- Она дошла до школы и рассказала о произошедшем классному руководителю, которая вызвала сотрудников полиции. Незамедлительно информация была взята на контроль и отработана, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Подозреваемого вскоре установили и задержали. Свою вину он признавать отказался и со следствием не сотрудничал. Проведенная экспертиза показала, что прокопчанин является вменяемым. Приговором суда мужчине назначено 15 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU