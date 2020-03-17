2020-03-17T14:15:06+03:00
Общество

Американский архитектор подарил кемеровскому музею макет парка Ангелов

Он наглядно демонстрирует все архитектурные особенности
Ирина АВТУШКО
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Американский архитектор подарил кемеровскому музею макет Парка Ангелов. Фото: Областной краеведческий музей/ vk.comАмериканский архитектор подарил кемеровскому музею макет Парка Ангелов. Фото: Областной краеведческий музей/ vk.com
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Американец Джон Келвин Вайдманн, который занимался проектированием парка Ангелов в Кемерове, подарил макет памятного места областному краеведческому музею.

Парк открылся в областном центре в сентябре 2019 года на месте печального известного торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Теперь его макет пополнил фонды музея и в ближайшее время станет экспонатом одного из выставочных проектов.

- Макет со светодиодной подсветкой размером 2 на 1,7 метра наглядно демонстрирует архитектурные особенности парка Ангелов - фонтаны и ротонды; часовню и амфитеатр; горы и холмы; дорожки и газоны, декорированные природным камнем, - отметили в музее.

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Джон Вайдман рассказал, как будет выглядеть парк Ангелов зимой и летом, а также о том, какие новшества появятся на полюбившемся горожанам месте. (подробности)

Сквер ангелов на месте «Зимней вишни» в Кемерове открыт

Сквер Ангелов - такое название дали новому парку, который открылся 15 сентября рано утром. Сегодня здесь ровные дорожки, деревья, фонтан, часовня, а всего год назад на месте снесенной «Зимней вишни» был пустырь. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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