Американский архитектор подарил кемеровскому музею макет парка Ангелов

17 Март 2020 2020-03-17T14:15:06+03:00

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Американец Джон Келвин Вайдманн, который занимался проектированием парка Ангелов в Кемерове, подарил макет памятного места областному краеведческому музею.

Парк открылся в областном центре в сентябре 2019 года на месте печального известного торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Теперь его макет пополнил фонды музея и в ближайшее время станет экспонатом одного из выставочных проектов.

- Макет со светодиодной подсветкой размером 2 на 1,7 метра наглядно демонстрирует архитектурные особенности парка Ангелов - фонтаны и ротонды; часовню и амфитеатр; горы и холмы; дорожки и газоны, декорированные природным камнем, - отметили в музее.

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ИСТОЧНИК KP.RU