17 Март 2020 2020-03-17T14:48:19+03:00

В Кузбассе направят 30 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев

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В регионе прошло очередное заседание Областного межведомственного штаба по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции. На нем была озвучена сумма, которую власти потратят на борьбу с заболеванием.

На средства, которые будут выделены из регионального резервного фонда, планируется закупить лекарства, средства индивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия, в том числе бесконтактные термометры.

- Мы должны задействовать все силы и средства, разработать наиболее эффективные, возможно, даже нестандартные меры, - сказал Сергей Цивилев на заседании.

Глава региона также отметил, что необходимо усилить информационную работу с населением, особенно с людьми старше 60 лет. К этому нужно подключить волонтеров и средства массовой информации.

При возникновении вопросов о коронавирусе необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-01-25-22 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU