Бета нашла тайник в банке из-под детского питания в доме прокопчанки

17 Март 2020 2020-03-17T15:29:15+03:00

Теперь прокопчанка может лишиться свободы на 20 лет

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42-летняя жительница Прокопьевска может провести в тюрьме до 20 лет. А все из-за овчарки Беты, которая нашла ее тайник.

Жительница Прокопьевска однажды встала на скользкую преступную дорожку и даже успела получить судимость. Однако это не отвадило ее от совершения новых преступлений. Так, сотрудникам полиции стало известно о том, что она причастна к незаконному обороту наркотиков. Причем распространяла их женщина на территории Центрального района города. И действительно: женщину задержали с поличным, когда она передавала запрещенное вещество клиенту.

А вот дальше за дело взялась Бета - специально обученная на розыск наркотиков овчарка. Едва она попала в квартиру наркоторговки, как по ее поведению стало ясно: где-то здесь - тайник. Бета уверенно привела стражей порядка на кухню и всем своим видом показывала: в баночке из-под детского питания - вовсе не еда!

Бета в два счета нашла тайник. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

И действительно: сотрудники полиции обнаружили там порядка 60 свертков с героином - общей массой более 12 граммов. Кроме того, дома у прокопчанки нашли несколько телефонов, по которым она разговаривала с покупателями. Женщину задержали, и в течение всего времени, пока шло следствие, она находилась под стражей.

- В настоящее время собранные следствием материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 20 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU