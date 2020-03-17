Двое кузбассовцев попались на вымогательстве у директора управляющей компании

17 Март 2020 2020-03-17T16:56:20+03:00

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Директор управляющей компании стал жертвой вымогателей. Двое жителей города Березовский требовали у него деньги – 15 процентов от годовой выручки управляющей компании.

Два приятеля 37 и 48 лет решили, что будут вымогать деньги с директора управляющей компании. На протяжении нескольких месяцев они приходили к мужчине и требовали деньги – 35 тысяч рублей и ежегодное вознаграждение в размере 15 процентов от прибыли организации. Сначала директор отказывался, но потом ему не оставалось ничего иного, как согласиться на условия вымогателей: те пообещали уничтожить его имущество и распространить компрометирующую компанию информацию. К слову, «компромат», как установило следствие, был ложным – сообщает начальник ОИОС ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Игорь Ситдиков

Деньги, которые получили вымогатели. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Директор управляющей компании передал вымогателям 25 тысяч рублей, а на следующую сделку пришел уже в сопровождении оперативников УФСБ

- В настоящее время по ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области Центральным районным судом города Кемерово обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU