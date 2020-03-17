2020-03-17T16:56:20+03:00
Происшествия

Двое кузбассовцев попались на вымогательстве у директора управляющей компании

Теперь они могут надолго лишиться свободы
Поделиться:
Кузбассовцы попались на вымогательстве у директора управляющей компании. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбассовцы попались на вымогательстве у директора управляющей компании. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Директор управляющей компании стал жертвой вымогателей. Двое жителей города Березовский требовали у него деньги – 15 процентов от годовой выручки управляющей компании.

Два приятеля 37 и 48 лет решили, что будут вымогать деньги с директора управляющей компании. На протяжении нескольких месяцев они приходили к мужчине и требовали деньги – 35 тысяч рублей и ежегодное вознаграждение в размере 15 процентов от прибыли организации. Сначала директор отказывался, но потом ему не оставалось ничего иного, как согласиться на условия вымогателей: те пообещали уничтожить его имущество и распространить компрометирующую компанию информацию. К слову, «компромат», как установило следствие, был ложным – сообщает начальник ОИОС ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Игорь Ситдиков

Деньги, которые получили вымогатели. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Деньги, которые получили вымогатели. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Директор управляющей компании передал вымогателям 25 тысяч рублей, а на следующую сделку пришел уже в сопровождении оперативников УФСБ

- В настоящее время по ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области Центральным районным судом города Кемерово обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам
Двое кузбассовцев попались на вымогательстве у директора управляющей компании
Кузбасский штаб по охране здоровья населения от коронавируса начал работать круглосуточно
Бета нашла тайник в банке из-под детского питания в доме прокопчанки
В Кузбассе направят 30 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
Американский архитектор подарил кемеровскому музею макет парка Ангелов
Кузбасских водителей предупредили о мокром снеге и ветре до 22 метров в секунду
В Кузбассе за получение взятки будут судить начальника отдела лесничества
Кузбассовец проведет 15 лет в тюрьме за развратные действия в отношении ребенка
Фестиваль Grelka Fest в Шерегеше отменен
Задолженность по зарплате в Кузбассе составила более 330 миллионов рублей
РСХБ поможет аграриям диагностировать здоровье растений с помощью цифровых технологий
Это фейк: департамент образования Кузбасса опроверг информацию о штрафах за детские прогулки
Группа Би-2 отменила концерт в Кемерове из-за коронавируса
В Кузбассе закрыли девять ледовых переправ
Застрелившему судебного пристава новокузнечанину продлили срок ареста
Прокопьевские хирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике ребенка