2020-03-18T04:29:41+03:00
Происшествия

Посетитель кузбасского рынка устроил драку и задержал грабителя

Нечистый на руку покупатель пытался украсть куртку цвета хаки
Екатерина РОМАНОВА
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Посетитель рынка устроил драку и задержал грабителя в КузбассеПосетитель рынка устроил драку и задержал грабителя в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Житель города Междуреченска пытался уйти от погони и ввязался в драку. И все лишь затем, чтобы сбежать из местного магазинчика с украденной курткой.

46-летний житель Междуреченска некоторое время провел в местах лишения свободы. Он отбыл очередное наказание, оказался на свободе и решил приодеться. Мужчина отправился на местный рынок. Здесь, в отделе спецодежды, ему приглянулась куртка цвета хаки – ее-то злоумышленник и решил похитить. Продавец попыталась остановить мужчину на выходе, но куда женщине бороться с уголовником…

И вдруг ей на помощь пришел посетитель рынка. Он попытался остановить бегуна с курткой, завязалась драка. К тому времени работники магазина уже нажали тревожную кнопку, и прибывшие бойцы Росгвардии сначала прекратили потасовку, а потом доставили рецидивиста в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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