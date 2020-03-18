В Кузбассе создано министерство строительства

18 Март 2020 2020-03-18T06:56:56+03:00

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Департамент строительства Кемеровской области переименован в министерство строительства Кузбасса. Соответствующий документ опубликован в электронном бюллетене правительства области.

Как сообщается в документе, задачами министерства являются: обеспечение государственного управления в области изучения, формирования, совершенствования, развития, модернизации в сфере строительства и промышленности строительных материалов; обеспечение реализации федеральной политики в области строительства на территории Кемеровской области - Кузбасса; организация работы по привлечению средств федерального бюджета в целях реализации мероприятий по развитию строительного комплекса региона.

«Деятельность министерства координирует заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса по строительству», - говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU