2020-03-18T08:03:43+03:00
Общество

Из-за угрозы отравления в Кемерове закрыли шашлычную

Деятельность заведения приостановлена на 60 суток
Ирина АВТУШКО
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Из-за угрозы отравления в Кемерове закрыли шашлычнуюИз-за угрозы отравления в Кемерове закрыли шашлычнуюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Судебные приставы закрыли в Кемерове антисанитарное кафе-шашлычную. У посетителей был риск отравиться продаваемой продукцией.

По обращению одного из жителей областного центра Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области проведено расследование в отношении шашлычной в Ленинском районе. В результате был выявлен ряд грубых нарушений.

Проверка показала, что предприятие общественного питания не было подключено к системам водопровода и канализации, для жарки использовались деревянные шампуры при требовании использовать металлические, в медицинской книжке продавца отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации, сбор бытового мусора осуществляется в картонные коробки.

- Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности павильона быстрого питания сроком на 60 суток, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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