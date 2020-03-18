Из-за угрозы отравления в Кемерове закрыли шашлычную
Судебные приставы закрыли в Кемерове антисанитарное кафе-шашлычную. У посетителей был риск отравиться продаваемой продукцией.
По обращению одного из жителей областного центра Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области проведено расследование в отношении шашлычной в Ленинском районе. В результате был выявлен ряд грубых нарушений.
Проверка показала, что предприятие общественного питания не было подключено к системам водопровода и канализации, для жарки использовались деревянные шампуры при требовании использовать металлические, в медицинской книжке продавца отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации, сбор бытового мусора осуществляется в картонные коробки.
- Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности павильона быстрого питания сроком на 60 суток, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU