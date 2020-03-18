Из-за коронавируса в Новокузнецке отменили продовольственную ярмарку

18 Март 2020 2020-03-18T08:08:19+03:00

Она должна была пройти 21 марта

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В Новокузнецке из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили городскую ярмарку. Она должна была пройти в субботу, 21 марта, на площади общественных мероприятий.

Об отмене ярмарки сообщили в управлении потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Новокузнецка. В ведомстве сослались на распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева «О введении режима повышенной готовности», подписанное 14 марта.

- Согласно данному распоряжению и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции жителям города также предлагается воздержаться от посещений других массовых мероприятий: театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и т.п., - сообщили в администрации города. - Организаторам рекомендуется перенести даты проведения своих публичных массовых мероприятий на более поздние сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU