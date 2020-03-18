Коронавирус: последние новости в Кузбассе на 18 марта
Власти Кузбасса рассказали о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией. По состоянию на 11.00 18 марта в регионе не выявлено новых случаев заражения.
Сейчас два пациента с подтвержденным ранее диагнозом продолжают получать необходимое лечение в инфекционной больнице города Кемерово. Они изолированы, получают медицинскую помощь согласно клиническим протоколам.
«У еще одного пациента из группы «контактных» тест на коронавирус дал отрицательный результат. Итого таких пациентов пять», - говорится в официальном сообщении.
Также сообщается, что трое человек, которые вступали в контакт с больными коронавирусной инфекцией, пока остаются под наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU