2020-03-18T09:15:44+03:00
Общество

Коронавирус: последние новости в Кузбассе на 18 марта

Власти рассказали о ситуации в регионе
Ирина АВТУШКО
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Коронавирус: последние новости в Кузбассе на 18 мартаКоронавирус: последние новости в Кузбассе на 18 мартаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Власти Кузбасса рассказали о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией. По состоянию на 11.00 18 марта в регионе не выявлено новых случаев заражения.

Сейчас два пациента с подтвержденным ранее диагнозом продолжают получать необходимое лечение в инфекционной больнице города Кемерово. Они изолированы, получают медицинскую помощь согласно клиническим протоколам.

«У еще одного пациента из группы «контактных» тест на коронавирус дал отрицательный результат. Итого таких пациентов пять», - говорится в официальном сообщении.

Также сообщается, что трое человек, которые вступали в контакт с больными коронавирусной инфекцией, пока остаются под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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