2020-03-18T10:05:05+03:00
Происшествия

Четверо пешеходов погибли в ДТП за двое суток в Кузбассе

Еще два человека получили травмы
Ирина АВТУШКО
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Четверо пешеходов погибли в ДТП за двое суток в КузбассеЧетверо пешеходов погибли в ДТП за двое суток в КузбассеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кузбассе за прошедшие двое суток в дорожных авариях погибло четверо пешеходов. Еще два человека получили различные травмы.

В ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали, что 16 и 17 марта с участием пешеходов произошло пять аварий.

-В одном случае пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости, в другом внезапно вышел на проезжую часть перед близко идущим транспортом. В двух случаях пешеходы двигались по краю проезжей части в попутном транспорту направлении, - сообщили в ведомстве.

Пятый инцидент произошел с участием пожилой пары в Прокопьевском районе. Супругов сбил автомобиль Mitsubishi, в результате чего 68-летний пенсионер скончался, а его супруга находится в больнице. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

По факту всех произошедших ДТП проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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