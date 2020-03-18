В Кузбассе вновь превышен эпидемический порог по ОРВИ

18 Март 2020 2020-03-18T11:40:56+03:00

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В Кузбассе продолжается подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Согласно официальным данным, за неделю с 9 по 15 марта за помощью по поводу ОРВИ к медикам обратилось 18,05 тысячи жителей области. Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 67,5 на 10 тысяч населения - это выше эпидемического порога на 2,3 процента.

- За неделю лабораторное исследование клинического материала проведено у 244 больных ОРВИ. У 49 больных заболевания вызваны вирусами гриппа. В клиническом материале от 32 больных идентифицированы негриппозные вирусы - вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, - сообщили в ведомстве.

При этом конкретно в Кемерове за помощью к медикам обратилось 4,2 тысячи горожан. В столице Кузбасса эпидпорог превышен на 20,5 процента.

По состоянию на 16 марта на дистанционное обучение перешли 453 школы, 55 средних специальных учебных заведений, вузы. Полностью закрыты на карантин 15 детских садов. Частично учебный и воспитательный процессы приостановлены в 7 школах и 15 детсадах.

ИСТОЧНИК KP.RU