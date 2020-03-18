2020-03-18T11:40:56+03:00
Общество

В Кузбассе вновь превышен эпидемический порог по ОРВИ

О ситуации рассказал Роспотребнадзор
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе вновь превышен эпидемический порог по ОРВИВ Кузбассе вновь превышен эпидемический порог по ОРВИФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе продолжается подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Согласно официальным данным, за неделю с 9 по 15 марта за помощью по поводу ОРВИ к медикам обратилось 18,05 тысячи жителей области. Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 67,5 на 10 тысяч населения - это выше эпидемического порога на 2,3 процента.

- За неделю лабораторное исследование клинического материала проведено у 244 больных ОРВИ. У 49 больных заболевания вызваны вирусами гриппа. В клиническом материале от 32 больных идентифицированы негриппозные вирусы - вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, - сообщили в ведомстве.

При этом конкретно в Кемерове за помощью к медикам обратилось 4,2 тысячи горожан. В столице Кузбасса эпидпорог превышен на 20,5 процента.

По состоянию на 16 марта на дистанционное обучение перешли 453 школы, 55 средних специальных учебных заведений, вузы. Полностью закрыты на карантин 15 детских садов. Частично учебный и воспитательный процессы приостановлены в 7 школах и 15 детсадах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция просит кузбассовцев помочь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что шахтеры Кузбасса должны получать достойную зарплату
В Междуреченске женщина на внедорожнике вылетела под поезд
Цирки Кемерова и Новокузнецка отменили представления из-за коронавируса
В Кузбассе на дорогу сошла лавина
В Кузбассе вновь превышен эпидемический порог по ОРВИ
В Кемерове уволился директор онкологического диспансера
Четверо пешеходов погибли в ДТП за двое суток в Кузбассе
В Кузбассе на мужчину упала снежная наледь с крыши
В Кузбасс приехал первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов
Коронавирус: последние новости в Кузбассе на 18 марта
Из-за коронавируса в Новокузнецке отменили продовольственную ярмарку
Из-за угрозы отравления в Кемерове закрыли шашлычную
Житель Белова отрезал ухо бывшему сожителю подруги
В Новокузнецке пьяный мужчина пугал оператора бензоколонки
В Кузбассе создано министерство строительства