18 Март 2020 2020-03-18T12:56:52+03:00

В Междуреченске женщина на внедорожнике вылетела под поезд. Фото: "Инцидент Новокузнецк"/ vk.com

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В Междуреченске 17 марта у горы Югус произошла авария с участием внедорожника Toyota Land Cruiser и грузового поезда. В результате пострадала женщина-водитель.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что ДТП случилось в районе 12.30. Предварительно установлено, что женщина за рулем внедорожника на железнодорожном переезде решила проскочить на запрещающий сигнал и столкнулась с грузовым составом. В результате она получила травмы, не опасные для жизни.

Сутками ранее аналогичное ДТП произошло на железнодорожном переезде участка Карлык - Блокпост Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути прямо перед идущим поездом. При этом переездная сигнализация, которая должна оповещать участников движения о приближении состава, работала исправно. В результате столкновения водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU