2020-03-18T13:33:27+03:00
Общество

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что шахтеры Кузбасса должны получать достойную зарплату

Андрей Белоусов находится с рабочим визитом в регионе
Ирина АВТУШКО
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Первый вице-премьер заявил, что шахтеры Кузбасса должны получать достойную зарплату. Фото: Пресс-служба АПКПервый вице-премьер заявил, что шахтеры Кузбасса должны получать достойную зарплату. Фото: Пресс-служба АПК
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Первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов находится с рабочим визитом в Кузбассе. В рамках поездки вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым он посетил шахту «Талдинская -Западная».

Андрей Белоусов отметил, что горняки должны получать заслуженное вознаграждение за свой труд.

- Мы должны сделать все, чтобы обеспечить этим людям достойную жизнь и достойную зарплату - это связано сегодня прежде всего с вывозом угля в восточном направлении на экспорт, - отметил он.

В свою очередь, глава региона выразил Андрею Белоусову благодарность за глубокое погружение в реальную ситуацию Кузбасса.

Напомним, что 17 марта в Кузбассе пройдет совещание с участием Андрея Белоусова, генерального директора РЖД Олега Белозерова и министра транспорта Евгения Дитриха. Оно будет посвящено проблемам угольной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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