Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что шахтеры Кузбасса должны получать достойную зарплату
Первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов находится с рабочим визитом в Кузбассе. В рамках поездки вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым он посетил шахту «Талдинская -Западная».
Андрей Белоусов отметил, что горняки должны получать заслуженное вознаграждение за свой труд.
- Мы должны сделать все, чтобы обеспечить этим людям достойную жизнь и достойную зарплату - это связано сегодня прежде всего с вывозом угля в восточном направлении на экспорт, - отметил он.
В свою очередь, глава региона выразил Андрею Белоусову благодарность за глубокое погружение в реальную ситуацию Кузбасса.
Напомним, что 17 марта в Кузбассе пройдет совещание с участием Андрея Белоусова, генерального директора РЖД Олега Белозерова и министра транспорта Евгения Дитриха. Оно будет посвящено проблемам угольной отрасли.
ИСТОЧНИК KP.RU