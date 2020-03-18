Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что шахтеры Кузбасса должны получать достойную зарплату

18 Март 2020 2020-03-18T13:33:27+03:00

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Первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов находится с рабочим визитом в Кузбассе. В рамках поездки вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым он посетил шахту «Талдинская -Западная».

Андрей Белоусов отметил, что горняки должны получать заслуженное вознаграждение за свой труд.

- Мы должны сделать все, чтобы обеспечить этим людям достойную жизнь и достойную зарплату - это связано сегодня прежде всего с вывозом угля в восточном направлении на экспорт, - отметил он.

В свою очередь, глава региона выразил Андрею Белоусову благодарность за глубокое погружение в реальную ситуацию Кузбасса.

Напомним, что 17 марта в Кузбассе пройдет совещание с участием Андрея Белоусова, генерального директора РЖД Олега Белозерова и министра транспорта Евгения Дитриха. Оно будет посвящено проблемам угольной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU