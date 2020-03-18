2020-03-18T13:46:36+03:00
Общество

Полиция просит кузбассовцев помочь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении

Мужчина может представиться вымышленным именем
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Полиция просит кузбассовцев помочь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиПолиция просит кузбассовцев помочь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Полиция Кузбасса просит жителей области помочь в розысках подозреваемого в тяжком преступлении.

Мужчину разыскивают коллеги правоохранителей из Костромской области. По оперативным данным, он приехал в Россию из Узбекистана. Может представляться Волковым Романом Евгеньевичем, 10.07.1964 года рождения либо Симоновым Романом Романовичем 10.07.1965 года рождения.

-Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, сообщить об этом по телефону: 8 (494-2) 397-325, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Анонимность обратившимся гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев об угольной отрасли: «Ситуация настолько тяжелая, что нам нужна поддержка правительства»
Первый вице-премьер Правительства России пообедал в шахтерской столовой в Кузбассе
Полиция просит кузбассовцев помочь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что шахтеры Кузбасса должны получать достойную зарплату
В Междуреченске женщина на внедорожнике вылетела под поезд
Цирки Кемерова и Новокузнецка отменили представления из-за коронавируса
В Кузбассе на дорогу сошла лавина
В Кузбассе вновь превышен эпидемический порог по ОРВИ
В Кемерове уволился директор онкологического диспансера
Четверо пешеходов погибли в ДТП за двое суток в Кузбассе
В Кузбассе на мужчину упала снежная наледь с крыши
В Кузбасс приехал первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов
Коронавирус: последние новости в Кузбассе на 18 марта
Из-за коронавируса в Новокузнецке отменили продовольственную ярмарку
Из-за угрозы отравления в Кемерове закрыли шашлычную
Житель Белова отрезал ухо бывшему сожителю подруги
В Новокузнецке пьяный мужчина пугал оператора бензоколонки
В Кузбассе создано министерство строительства