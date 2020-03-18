18 Март 2020 2020-03-18T13:46:36+03:00

Полиция просит кузбассовцев помочь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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Полиция Кузбасса просит жителей области помочь в розысках подозреваемого в тяжком преступлении.

Мужчину разыскивают коллеги правоохранителей из Костромской области. По оперативным данным, он приехал в Россию из Узбекистана. Может представляться Волковым Романом Евгеньевичем, 10.07.1964 года рождения либо Симоновым Романом Романовичем 10.07.1965 года рождения.

-Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, сообщить об этом по телефону: 8 (494-2) 397-325, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Анонимность обратившимся гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU