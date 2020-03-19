«Мы задолжали Кузбассу»: Андрей Белоусов пообещал ускорить модернизацию объектов Восточного полигона РЖД

19 Март 2020 2020-03-19T03:29:38+03:00

Это должно обеспечить экспорт угля на перспективные рынки Азии

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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов сообщил о планах ускорить модернизацию Восточного полигона РЖД. Как следствие, должна повыситься пропускная способность железных дорог и появится выход угольных компаний на перспективные рынки стран Азии.

-Мы делаем все, чтобы ускорить ввод объектов железнодорожной инфраструктуры. Я считаю, что мы задолжали Кузбассу, потому что мы сдвинули на два года фактически сроки ввода объектов, которые предполагали сдать раньше. Сейчас будем наверстывать отставание. Это касается ближайшего будущего, а прямо сейчас нам нужно выйти на объемы вывоза угля не ниже, чем в прошлом году», — сказал Андрей Белоусов во время рабочей поездки в Кузбасс.

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ИСТОЧНИК KP.RU