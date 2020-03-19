В кузбасских колониях и СИЗО запрещены свидания из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T04:21:09+03:00

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В кузбасских колониях и следственных изоляторах временно запрещены как длительные, так и краткосрочные свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе областного ГУ ФСИН. Меры введены с 16 марта и продлятся до особого распоряжения.

-В учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, - сообщили в ведомстве.

Помимо этого, действуют и другие мероприятия в целях недопущения заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом. Если у лиц, содержащихся под стражей, будет выявлены симптомы заболевания либо возникнет подозрение на наличие коронавирусной инфекции, они будут госпитализированы в государственные и муниципальные медучреждения.

-Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте ФСИН России и сайтах территориальных органов ФСИН России, - добавили в областном ГУ ФСИН.

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ИСТОЧНИК KP.RU