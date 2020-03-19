2020-03-19T05:03:36+03:00
Общество

Кузбасским кинотеатрам рекомендовано продавать не более 150 билетов на сеанс из-за коронавируса

О полном закрытии речи пока не идет
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбасским кинотеатрам рекомендовано продавать не более 150 билетов на сеанс из-за коронавирусаКузбасским кинотеатрам рекомендовано продавать не более 150 билетов на сеанс из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Кинотеатрам Кузбасса рекомендовано ограничить число продаваемых на один сеанс билетов. Однако полностью их закрывать пока не планируется.

Учреждения культуры, которые не отменили свои программы, перешли на новый режим работы. Это сделано в рамках выполнения распоряжения губернатора Кузбасса о введении режима «Повышенная готовность». В частности, в кинотеатрах изменилась система продажи билетов.

-Учреждениям «Кузбасскино» рекомендовано ограничить количество реализуемых кинобилетов до 100-150 билетов на один кинозал, а также предлагать посетителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа от кинозрителя, - рассказали в министерстве культуры Кузбасса. - Аналогичные рекомендации направлены и в коммерческие кинотеатры.

Кроме того, во всех действующих учреждениях культуры на кассовых зонах размещены объявления и о других мерах по предотвращению распространения коронавируса, которые принимаются сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасским кинотеатрам рекомендовано продавать не более 150 билетов на сеанс из-за коронавируса
В кузбасских колониях и СИЗО запрещены свидания из-за коронавируса
«Мы задолжали Кузбассу»: Андрей Белоусов пообещал ускорить модернизацию объектов Восточного полигона РЖД
Сергей Цивилев об угольной отрасли: «Ситуация настолько тяжелая, что нам нужна поддержка правительства»
Первый вице-премьер Правительства России пообедал в шахтерской столовой в Кузбассе
Полиция просит кузбассовцев помочь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что шахтеры Кузбасса должны получать достойную зарплату
В Междуреченске женщина на внедорожнике вылетела под поезд
Цирки Кемерова и Новокузнецка отменили представления из-за коронавируса
В Кузбассе на дорогу сошла лавина
В Кузбассе вновь превышен эпидемический порог по ОРВИ
В Кемерове уволился директор онкологического диспансера
Четверо пешеходов погибли в ДТП за двое суток в Кузбассе
В Кузбассе на мужчину упала снежная наледь с крыши
В Кузбасс приехал первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов
Коронавирус: последние новости в Кузбассе на 18 марта
Из-за коронавируса в Новокузнецке отменили продовольственную ярмарку
Из-за угрозы отравления в Кемерове закрыли шашлычную
Житель Белова отрезал ухо бывшему сожителю подруги
В Новокузнецке пьяный мужчина пугал оператора бензоколонки
В Кузбассе создано министерство строительства