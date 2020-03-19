19 Март 2020 2020-03-19T05:03:36+03:00

Кузбасским кинотеатрам рекомендовано продавать не более 150 билетов на сеанс из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

О полном закрытии речи пока не идет

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Кинотеатрам Кузбасса рекомендовано ограничить число продаваемых на один сеанс билетов. Однако полностью их закрывать пока не планируется.

Учреждения культуры, которые не отменили свои программы, перешли на новый режим работы. Это сделано в рамках выполнения распоряжения губернатора Кузбасса о введении режима «Повышенная готовность». В частности, в кинотеатрах изменилась система продажи билетов.

-Учреждениям «Кузбасскино» рекомендовано ограничить количество реализуемых кинобилетов до 100-150 билетов на один кинозал, а также предлагать посетителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа от кинозрителя, - рассказали в министерстве культуры Кузбасса. - Аналогичные рекомендации направлены и в коммерческие кинотеатры.

Кроме того, во всех действующих учреждениях культуры на кассовых зонах размещены объявления и о других мерах по предотвращению распространения коронавируса, которые принимаются сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU