В УФАС прокомментировали ситуацию с масками в Кузбассе
Одно из самых популярных средств профилактики коронавируса - медицинские маски - оказалось недоступным для кузбассовцев. Почему так получилось, прокомментировали в УФАС.
18 марта в кемеровском УФАС прошла пресс-конференция, на которой рассказали о ситуации с медицинскими масками в регионе. По данным ведомства, практически во всех аптеках Кузбасса сегодня невозможно купить медицинские маски.
- Мы зафиксировали существующий дефицит масок, вызванный отсутствием товара у поставщиков, - отметила Наталья Кухарская, руководитель Кемеровского УФАС России.- По данным на 16 марта, несколько крупных торговых сетей еще продавали медицинские маски, максимальная стоимость которых достигала 19,5 рубля. Подчеркну, что в случае нарушения антимонопольного законодательства в сфере розничной продажи масок или продуктов питания будем принимать меры антимонопольного реагирования.
К слову, с начала ситуации, связанной с появлением коронавируса в России, маски были в свободной продаже, а их стоимость в среднем была от 3 до 10 рублей.
Сейчас в Кузбассе работает горячая линия по коронавирусной инфекции. Все вопросы можно задать по телефонам: 8 - 800-201-25-22; 112 и электронной почте: CoVID-kemerovo@yandex.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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