За травму ребенка на качелях коммунальщики заплатят 300 тысяч рублей

19 Март 2020 2020-03-19T09:28:47+03:00

За травму ребенка на качелях коммунальщики заплатят 300 тысяч Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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12-летняя жительница города Анжеро-Судженска после игры на детской площадке попала в больницу. Теперь местный КУМИ должен выплатить ребенку 300 тысяч рублей как компенсацию морального вреда.

Юная жительница Анжеро-Судженска гуляла на детской площадке. Она решила покачаться на качелях. Неожиданно цепь, державшая качели, оборвалась, девочка упала и получила травму. Позже врачи диагностировали закрытый перелом берцовой кости правой голени. Девочке провели оперативное лечение, а эксперты оценили травму как тяжкий вред здоровью.

- Оборудование детской игровой площадки было установлено в 2007 году, на момент проверки числится в реестре муниципальной собственности и является муниципальным имуществом, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, куда обратился отец девочки с просьбой взыскать компенсацию за причиненный моральный вред. - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа осуществляет права собственника в отношении муниципальной собственности, управляет и распоряжается ею.

Так как именно бездействие КУМИ при содержании имущества стало причиной травмы, прокурор Анжеро-Судженска направил в суд исковое заявление о взыскании с комитета компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

- Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, решение суда не вступило в законную силу, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU