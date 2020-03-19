2020-03-19T09:28:15+03:00
Общество

Проект реконструкции аэропорта Кемерова прошел госэкспертизу

Предварительная стоимость строительства составляет 3,3 миллиарда рублей
Ирина АВТУШКО
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Проект реконструкции аэропорта Кемерова прошел госэкспертизуПроект реконструкции аэропорта Кемерова прошел госэкспертизуФото: Максим КИСЕЛЕВ
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Госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту реконструкции международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове. Оно было выдано 12 марта.

-В настоящее время продолжается прием заявок на конкурс по выбору генерального подрядчика на строительство нового терминального комплекса. Итоги будут подведены в апреле 2020 года. Завершить строительство планируется во втором квартале 2021 года, в преддверии празднования 300-летия Кузбасса, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Проектом предусмотрено строительство современного трехэтажного аэровокзального комплекса площадью около 12 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на пассажиропоток до миллиона человек. При дальнейшем росте пассажиропотока предполагается его дальнейшее развитие. Предварительная стоимость проекта — 3,3 миллиарда рублей.

Помимо строительства терминала запланирована реконструкция аэропорта. Сейчас ведутся работы по включению ее в Государственную программу комплексной модернизации магистральной инфраструктуры. Стоимость работ будет определена проектом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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