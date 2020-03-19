2020-03-19T12:23:11+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В регионе стартует онлайн-голосование за участников конкурса «Бренд Кузбасса – 2019»

Оно начнется 23 марта
Яков КРЫМСКИЙ
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С 23 марта начинается онлайн-голосование за участников юбилейного конкурса «Бренд Кузбасса- 2019». Он проводится в области уже 20-й раз подряд. В этом году на конкурс было подано 134 заявки.

В специальной номинации «Народный бренд Кузбасса - 2019», в которой участвуют все подавшие заявки предприятия, организации и муниципальные образования, победитель определяется по наибольшему числу набранных интернет-голосов пользователей.

-Для голосования необходимо перейти на сайт конкурса brend-42.ru и в меню выбрать рубрику «Голосование», при переходе на которую выпадает перечень названий компаний-участников и их логотипы, - рассказали организаторы. - Нажимая на иконку «проголосовать» под конкретным предприятием (муниципальным образованием) и используя свою учетную запись в одной из популярных социальных сетей (Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники), можно отдать свой голос за участника конкурса.

Также они напомнили, что с одной учетной записи можно проголосовать только за одну компанию-участника.

Конкурсная комиссия оставляет за собой право при выявлении фактов «накрутки» голосов снять участника с этой номинации.

Онлайн-голосование стартует 23 марта, с 10.00 местного времени, и продлится неделю. Завершится голосование 30 марта, в 16.00 местного времени.

Победитель в номинации «Народный бренд Кузбасса - 2019» будет объявлен на церемонии подведения итогов конкурса «Бренд Кузбасса - 2019».

Подробную информацию об этом этапе конкурса можно узнать по телефону: 8 (384-2) 777 - 455.

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