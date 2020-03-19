2020-03-19T13:46:01+03:00
Происшествия

Мужчина оголил гениталии перед ребенком в магазине Новокузнецка

Извращенца искали несколько дней
Ирина АВТУШКО
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Мужчина оголил гениталии перед ребенком в магазине НовокузнецкаМужчина оголил гениталии перед ребенком в магазине НовокузнецкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новокузнецке вычислили и нашли мужчину, который оголил гениталии перед маленькой девочкой в публичном месте. Экспертиза показала, что задержанный страдает от наркотической зависимости.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в одном из городских магазинов. В тамбур торговой точки зашел 40-летний мужчина и, увидев там 9-летнюю девочку, решил совершить в отношении нее насильственное преступление. Сначала он заговорил с ничего не подозревающим ребенком, а затем снял штаны. Испугавшись, девочка забежала в помещение и попросила продавцов о помощи. Те вызвали полицию, однако злоумышленник с места преступления успел скрыться.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение нескольких дней его личность была установлена, он задержан, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал.

Сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым, а вот наркологическая показала, что он нуждается в лечении от наркомании. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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