В отместку за высокие цены новокузнечанин поджег магазин
Новокузнечанин расстроился, что не может купить понравившуюся ему мебель. От его мести имущество магазина спас сторож, сообщивший о поджигателе.
47-летний новокузнечанин пришел в один из мебельных магазинов города и присмотрел себе новую мебель. Однако цена товара оказалась слишком высокой, и мужчина не смог приобрести его. Тогда он решил отомстить. Ночью он разбил стекло витрины камнем и забрался внутрь. При себе у него были пять бутылок с бензином.
Бьющего стекла мужчину заметила пожилая женщина, охранявшая магазин. Она тут же сообщила об этом в полицию, и стражи порядка успели задержать мстительного горожанина еще до того, как он успел поджечь магазин.
- Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Новокузнецку в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU