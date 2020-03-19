2020-03-19T14:49:32+03:00
Происшествия

Новокузнечане вытащили деньги из игрового автомата с помощью бутылки и клея

Их не остановило даже присутствие десятков свидетелей
Ирина АВТУШКО
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Новокузнечане вытащили деньги из игрового автомата с помощью бутылки и клеяНовокузнечане вытащили деньги из игрового автомата с помощью бутылки и клеяФото: Евгения ГУСЕВА
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В Новокузнецке вынесен приговор двоим горожанам, которые решили весьма необычным образом обчистить аттракцион с деньгами – «Бабломет». При этом, грабеж они совершили, ничуть не стесняясь многочисленных свидетелй.

Как было установлено, в августе прошлого года мужчина и женщина пришли в торговый центр «Район» и похитили три тысячи рублей из игрового автомата. Для этого они намазали клеем стеклянную бутылку, привязали к ней нитку и спустили в пластмассовый рукав «Бабломета». В результате купюры приклеились к бутылке. Злоумышленники достали, совершенно не обращая внимание на посторонних людей и удалились.

Преступную парочку задержали, в отношении каждого было возбуждено уголовное дело за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

-С учетом того, что в действиях 28-летней подсудимой имеется опасный рецидив преступлений, ей назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 30-летнему мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, - рассказали в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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