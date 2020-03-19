Кузбассовец ограбил банк и ранил ножом женщину

19 Март 2020 2020-03-19T16:12:19+03:00

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Днем 19 марта в Междуреченске 48-летний мужчина напал на офис кредитно-финансовой организации. Он ранил ножом сотрудницу банка и похитил 150 тысяч рублей.

Около 14.00 из одного из банков города Междуреченска поступило сообщение о том, что здесь совершено разбойное нападение. Как выяснилось позже, в помещение банка зашел мужчина и, угрожая ножом оператору, потребовал деньги. Женщина успела нажать тревожную кнопку, а злоумышленник ранил ее ножом в шею. Он забрал 150 тысяч рублей и скрылся.

Впрочем, долго прятаться мужчине не пришлось: уже через несколько минут прибывшие работники частной охранной организации обнаружили разбойника в одном из соседних дворов. У него изъяли нож и все похищенные деньги. Самого же налетчика - а им оказался 48-летний рецидивист - доставили в отдел полиции. За разбойное нападение в отношении него заведено уголовное дело.

- В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотруднице финансово-кредитной организации оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU