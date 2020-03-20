В Кузбассе изъяли 440 килограммов опасной рыбы и морепродуктов

20 Март 2020 2020-03-20T05:07:02+03:00

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Специалисты областного Роспотребнадзора исследовали более 1900 проб рыбы и морепродуктов в 2019 году. В результате было изъято 440 килограммов опасной для здоровья населения продукции.

Эксперты проверили 260 хозяйствующих субъектов региона и исследовали их продукцию по ряду показателей. По сравнению с 2018 годом вес проб, не соответствующих гигиеническим требованиям, снизился с 3,2 до 2,5 процента. Доля проб рыбной продукции, не соответствующей нормативам по физико-химическим показателям увеличилась с 2,9 до 3,8 процента. Рыбная продукция также исследовалась на соответствие нормативам по паразитологическим показателям, здесь доля несоответствия также увеличилась – с 0,8 до 1,3 процента. Превышения содержания химических загрязнителей в прошлом году не установлено.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в 58 процентах предприятий выявлены нарушения установленных требований: не соблюдались условия хранения рыбы, отсутствовали сопроводительные документы, а также информация о производителе, дате изготовления и сроке годности продукции, персонал нарушал правила гигиены, истек срок годности продукции и т.д.

По результатам проверок из оборота изъято 134 партии продуктов из водных биоресурсов в количестве 440 килограммов. Оштрафовано 180 граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц на общую сумму более 1,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU