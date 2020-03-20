Супруги из Кузбасса отсудили у автомобилиста-лихача 520 тысяч рублей

20 Март 2020 2020-03-20T06:55:37+03:00

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Супружеская пара получила серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии. По решению суда виновник ДТП должен был выплатить им 520 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Добровольно делать это мужчина отказался.

Муж и жена из Юрги ехали на своем автомобиле по одной из улиц города. Когда они подъехали к перекрестку, из-за поворота навстречу им неожиданно выехал автомобиль. Избежать столкновения не удалось.

В ДТП оба супруга получили травмы средней степени тяжести. Больше трех недель они провели на лечении в больнице, а потом началась долгая реабилитация. Юргинский городской суд обязал виновника ДТП выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда - 470 тысяч в пользу мужчины и 50 тысяч - в пользу женщины. Однако добровольно виновник аварии платить отказался.

- Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, также должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Компенсация была взыскана в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU