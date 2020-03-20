В Кузбассе размер заявки на кредит по льготной сельской ипотеке на 14 процентов ниже среднероссийского – исследование

20 Март 2020 2020-03-20T06:10:05+03:00

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Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в Кузбассе составил 1,9 миллиона рублей, что на 14 процента ниже, чем в среднем по России (2,2 миллиона рублей).

В Кузбассе минимальная заявка на кредит по данной программе составила 450 тысяч рублей, а максимальная – 3 миллиона рублей. Общая сумма по заявкам достигла 526 миллионов рублей.

В целом по России средний возраст заемщиков составил 36 лет. Больше половины (64 процента) всех заявок пришлось на семейные пары (2/3 из которых – семьи с детьми); незамужние женщины и неженатые мужчины подали 24 процента заявок, остальные 12 процентов заёмщиков находятся в разводе. Наиболее крупный размер займа по программе сельской ипотеки интересует мужчин - в среднем 2,3 миллиона рублей, в то время как средний размер заявки от женщин составляет 2 миллиона рублей.

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