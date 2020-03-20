20 Март 2020 2020-03-20T10:27:33+03:00

Изменить размер текста: A A

На юге Кузбасса утром в пятницу, 20 марта, произошло землетрясение. Судя по координатам, которые указывает Алтае-Саянский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН, это случилось неподалеку от Шерегеша.

Неподалеку от Шерегеша произошло землетрясение. ФОТО: Алтае-Саянский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН

По данным Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН, землетрясение произошло в 9.59 по местному времени. Его магнитуда составила 2,7. В отличие от большинства землетрясений, которые ежедневно происходят в Кузбассе и в основном спровоцированы взрывными работами на разрезах, в этот раз природа землетрясения была иной. Специалисты отмечают, что тип сейсмического события - earthquake, то есть носит природный характер.

К слову, не так давно в Шерегеше неподалеку от горнолыжного курорта уже было зафиксировано землетрясение, которое не на шутку встревожило туристов. Отдыхающие на курорте поздно вечером ощутили толчки, а после активно обсуждали это событие в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU