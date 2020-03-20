6-летняя девочка из Новокузнецка сбежала от бабушки и пропала

20 Март 2020 2020-03-20T12:38:04+03:00

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Маленькая новокузнечанка сбежала от бабушки и отправилась к маме на работу. Ребенок успел пройти семь остановок прежде, чем прохожие обратили на нее внимание.

Пожилая новокузнечанка забрала из детского сада внучку и отправилась домой. Женщина и девочка поднялись на свой этаж, но пока бабушка открывала входную дверь, внучка решила, что было бы неплохо немного погулять. А еще лучше - отправиться встречать маму.

- Я пошла к маме на работу! - заявила девочка и быстро побежала вниз.

Пока бабушка спускалась и выходила из подъезда, ребенка и след простыл со двора. Встревоженная женщина тут же позвонила дочери и сказала, что малышка, видимо, идет к ней на работу. А мама, в свою очередь, обратилась в полицию.

- На розыск несовершеннолетней были ориентированы все экипажи, задействованные в системе единой дислокации, привлечены сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Но найти ребенка удалось обычной горожанке. Случайная прохожая обратила внимание на идущего ребенка, поинтересовалась, что она делает одна на улице. Девочка к тому времени успела пройти семь остановок от дома. В разговоре ребенок назвал номер телефона мамы, и горожанка позвонила обеспокоенной родительнице. Уже через несколько минут горожанка примчалась к дочке.

- Полицейские провели с девочкой и ее мамой профилактическую беседу, - отметили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Кемеровской области. - В настоящее время руководством УМВД России по городу Новокузнецку решается вопрос о поощрении неравнодушной горожанки.

ИСТОЧНИК KP.RU