20 Март 2020 2020-03-20T13:38:19+03:00

В Новокузнецке 137 человек отправятся на карантин после отдыха в Таиланде. ФОТО: Юрий Лобачев Фото: Екатерина РОМАНОВА

Две недели они проведут в изоляции

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Вечером 20 марта в Новокузнецк прилетит самолет из Таиланда со 137 пассажирами на борту. Все они после приземления на две недели будут помещены на домашний карантин.

С 20 марта в России ужесточились меры, которые должны воспрепятствовать распространению коронавируса. Так, теперь все граждане, которые возвращаются из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, должны в течение двух недель находиться на карантине.

И уже вечером 20 марта 137 пассажиров рейса из Таиланда сразу после отдыха отправятся на домашний карантин. Как сообщили в пресс-службе администрации города Новокузнецка, в аэропорту каждый из них пройдет термоконтроль, а потом должен будет находиться в домашней изоляции в течение двух недель.

В администрации города также отметили, что нарушение предписания по соблюдению домашнего карантина может повлечь за собой административную ответственность.

Напомним, сейчас в Кузбассе официально зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции. Оба заболевших находятся в больнице и получают необходимое лечение.

Напоминаем, что всем гражданам, прибывшим из эпидемически неблагополучных стран, необходимо сразу же сообщить о своем возвращении в Россию и о датах пребывания в других странах по телефону горячей линии: 8-800-201-25-22 или 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru. Кроме того, о возвращении необходимо сообщить в свою медорганизацию по месту прикрепления полиса ОМС или ДМС.

По прибытии в течение 14 календарных дней противопоказаны контакты с другими людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU