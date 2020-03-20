В Кузбассе заработали дополнительные горячие линии по коронавирусу

20 Март 2020 2020-03-20T15:44:00+03:00

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С 10 марта в Кузбассе действует горячая линия, позвонив на которую можно задать вопросы по коронавирусу. А с вечера 20 марта заработали еще два номера.

Об начале работы дополнительных номеров горячей линии сообщил замгубернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник на пресс-конференции о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что два дополнительных телефонных номера заработали с 18.00 пятницы, 20 марта. Задать вопросы по вопросам профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112

- Мы ожидаем, что количество обращений значительно увеличится. Это, в том числе, связано с тем, что в России введен обязательный двухнедельный карантин для всех прибывших из других государств. Таким гражданам необходимо сообщить о своем возвращении и самочувствии в поликлинику по месту жительства, медработники проконсультируют по вопросам получения больничного листа и других мер при необходимости, - отметил Алексей Цигельник. - К работе подключились студенты КемГМУ, прежде всего они будут задействованы в информировании пациентов на горячей линии.

Напомним, уже с 20 марта туристы, прибывшие из любой страны, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны находиться в течение двух недель на домашнем карантине. При появлении признаков заболевания, об этом необходимо сообщить специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU