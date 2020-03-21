21 Март 2020 2020-03-21T14:07:00+03:00

За два года в Кузбассе в восемь раз выросло число электрокаров Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В Кузбассе растет автопарк легковых электромобилей. А вместе с ним – и количество электрозаправочных станций.

Всего два года назад – в начале 2018-го – в Кузбассе насчитывалось восемь электрокаров. А уже в начале 2020 года таких автомобилей 67. Большинство из них – Nissan Leaf. Таких автомобилей в Кузбассе 63. Еще три электрокара – Tesla X, а один – Jaguar I-Pace. Примечательно, что не только в Кузбассе, но и во всей России автовладельцы отдают предпочтение именно модели Nissan Leaf – их порядка 6,3 тысячи единиц, то есть – 83 процента от всего парка электромобилей.

Кузбасс не является регионом, богатым на электромобили. Больше всего владельцев таких машин в Приморском крае и Иркутской области – по 980 и 657 машин соответственно. Далее по количеству автокаров идет Москва: на 1 января 2020 года, по данным аналитического агентства «Автостат», здесь было 594 таких машины. Чуть меньше электромобилей в Хабаровском крае – 477 единицы – и Краснодарском крае – 462 единицы.

К слову, несмотря на то, что Кузбасс не входит в число лидеров по количеству электромобилей, здесь активно развивается автозаправочная инфраструктура. Уже сейчас в регионе работают девять ЭЗС, одна из которых – быстрая, находится на автодороге Кемерово – Новокузнецк. В апреле запланировано открытие десятой электозаправки – в Новокузнецке на автопарковке возле гипермаркета «Лента» на улице Транспортной, 136. Сейчас владельцы таких машин могут заряжать их абсолютно бесплатно. Еще одна льгота, которой они могут воспользоваться – освобождение от транспортного налога.

ИСТОЧНИК KP.RU