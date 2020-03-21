2020-03-21T14:07:00+03:00
Общество

За два года в Кузбассе в восемь раз выросло число электрокаров

Все больше кузассовцев отдает предпочтение экологичному транспорту
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
За два года в Кузбассе в восемь раз выросло число электрокаровЗа два года в Кузбассе в восемь раз выросло число электрокаровФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе растет автопарк легковых электромобилей. А вместе с ним – и количество электрозаправочных станций.

Всего два года назад – в начале 2018-го – в Кузбассе насчитывалось восемь электрокаров. А уже в начале 2020 года таких автомобилей 67. Большинство из них – Nissan Leaf. Таких автомобилей в Кузбассе 63. Еще три электрокара – Tesla X, а один – Jaguar I-Pace. Примечательно, что не только в Кузбассе, но и во всей России автовладельцы отдают предпочтение именно модели Nissan Leaf – их порядка 6,3 тысячи единиц, то есть – 83 процента от всего парка электромобилей.

Кузбасс не является регионом, богатым на электромобили. Больше всего владельцев таких машин в Приморском крае и Иркутской области – по 980 и 657 машин соответственно. Далее по количеству автокаров идет Москва: на 1 января 2020 года, по данным аналитического агентства «Автостат», здесь было 594 таких машины. Чуть меньше электромобилей в Хабаровском крае – 477 единицы – и Краснодарском крае – 462 единицы.

К слову, несмотря на то, что Кузбасс не входит в число лидеров по количеству электромобилей, здесь активно развивается автозаправочная инфраструктура. Уже сейчас в регионе работают девять ЭЗС, одна из которых – быстрая, находится на автодороге КемеровоНовокузнецк. В апреле запланировано открытие десятой электозаправки – в Новокузнецке на автопарковке возле гипермаркета «Лента» на улице Транспортной, 136. Сейчас владельцы таких машин могут заряжать их абсолютно бесплатно. Еще одна льгота, которой они могут воспользоваться – освобождение от транспортного налога.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За два года в Кузбассе в восемь раз выросло число электрокаров
За работу курьером новокузнечанин может лишиться свободы на 20 лет
+13 и штормовой ветер ожидаются в Кузбассе 22 марта
Кузбассовец совершил преступление с помощью сим-карты
Пьяный бомж устроил резню в кузбасском городе
Двоим заразившимся коронавирусом кузбассовцам стало лучше
Матч между ВК «Кузбасс» и «Динамо ЛО» отменен из-за коронавируса
Самолет из Таиланда в Новокузнецке встречали с термометрами
Кузбассовец с битой в руках отстаивал право на тишину
Частная клиника в Кузбассе заплатит 250 тысяч рублей за пробирки с кровью
Для приема возможных больных с коронавирусом в Кузбассе готовят еще две клиники
В Кузбассе заработали дополнительные горячие линии по коронавирусу
За совет лечить сына молитвами прокопчанка отдала миллион рублей
В Новокузнецке 137 человек отправятся на карантин после отдыха в Таиланде
15-летняя жительница Кузбасса вымогала деньги у подруги
Россельхозбанк и Mastercard подключили своим клиентам оплату покупок через сервис Garmin Pay
6-летняя девочка из Новокузнецка сбежала от бабушки и пропала
Специалисты назвали количество тестов на коронавирус в Кузбассе
Как выглядят врачи, борющиеся с коронавирусом в Кемерове
Неподалеку от Шерегеша произошло землетрясение
В отделении с больными коронавирусом кузбассовцами врачи находятся круглосуточно
Коронавирус в Кузбассе: сколько человек болеет в регионе
Россельхозбанк в 1,2 раза увеличил кредитование сезонных работ
Когда закончатся каникулы в Кузбассе: департамент образования назвал даты
В Кузбассе размер заявки на кредит по льготной сельской ипотеке на 14 процентов ниже среднероссийского – исследование
Супруги из Кузбасса отсудили у автомобилиста-лихача 520 тысяч рублей
В Кузбассе изъяли 440 килограммов опасной рыбы и морепродуктов
Волейболисты «Кузбасса» проведут домашний матч с «Динамо-ЛО» без зрителей