За обработку от клещей власти Кемерова заплатят 888 тысяч рублей
Администрация города Кемерова объявила электронный аукцион на обработку территорий от клещей. Предполагается, что за 888,778 тысячи рублей подрядчик обработает от кровососов 232,2 гектара.
Согласно техническому заданию, которое входит в пакет документов электронного аукциона, подрядчик обработает от клещей 40 различных объектов. Среди них – парк Победы имени Жукова, Кузбасский парк, Сквер новорожденных, тропа здоровья кардиоцента, парк «Березовая роща», зеленая зона в районе Красного озера, лесные массивы музея-заповедника «Красная горка», Соснового бульвара, Рудничного бора, вдоль улицы окружной и многое другое. Также будут обработаны территории 14 кладбищ.
Проведение торгов запланировано на 2 апреля 2020 года. предполагается, что подрядчик установит информационные таблички об обработке, обеспечит безопасность проведения работ, уберет мусор и остатки материалов после их завершения, а также проведет фотофиксацию.
К слову, есть и еще один контракт: специалисты, которые его получат, должны будут установить, насколько клещи заселили парки, скверы и кладбища Кемерова.
ИСТОЧНИК KP.RU