2020-03-22T04:22:54+03:00
Общество

За обработку от клещей власти Кемерова заплатят 888 тысяч рублей

В планах – обработка 232,2 гектара
Екатерина РОМАНОВА
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За обработку от клещей власти Кемерова заплатят 888 тысяч рублейЗа обработку от клещей власти Кемерова заплатят 888 тысяч рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Администрация города Кемерова объявила электронный аукцион на обработку территорий от клещей. Предполагается, что за 888,778 тысячи рублей подрядчик обработает от кровососов 232,2 гектара.

Согласно техническому заданию, которое входит в пакет документов электронного аукциона, подрядчик обработает от клещей 40 различных объектов. Среди них – парк Победы имени Жукова, Кузбасский парк, Сквер новорожденных, тропа здоровья кардиоцента, парк «Березовая роща», зеленая зона в районе Красного озера, лесные массивы музея-заповедника «Красная горка», Соснового бульвара, Рудничного бора, вдоль улицы окружной и многое другое. Также будут обработаны территории 14 кладбищ.

Проведение торгов запланировано на 2 апреля 2020 года. предполагается, что подрядчик установит информационные таблички об обработке, обеспечит безопасность проведения работ, уберет мусор и остатки материалов после их завершения, а также проведет фотофиксацию.

К слову, есть и еще один контракт: специалисты, которые его получат, должны будут установить, насколько клещи заселили парки, скверы и кладбища Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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