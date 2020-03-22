Два автомобиля загорелось ночью в Кузбассе

22 Март 2020 2020-03-22T07:22:17+03:00

Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС

Изменить размер текста: A A

В ночь с 21 на 22 марта в Кузбассе загорелось два автомобиля. Об этом сообщили у Управлении МЧС по Кемеровской области.

В 0.07 сообщение о возгорании частного легкового автомобиля поступило из поселка Грамотеино Беловского района. Инцидент произошел на улице 1-я Набережная. На место оперативно выехали пять подарных и одна единица техники. Возгорание удалось ликвидировать в 0.14.

А в 1.46 аналогичный звонок поступил пожарным Новокузнецка. Здесь загорелся легковой автомобиль в СНТ «Цементник-1».

-Пожар локализован в 01:58, ликвидирован в 2:03. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались восемь человек и две единицы техники, - сообщили в областном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU