В Новокузнецке автомобиль упал с моста в реку
Фотографии с места происшествия появились в соцсетях
В Новокузнецке автомобиль упал с моста в реку. Фото: "ДТП Новокузнецк"/ vk.com
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В Новокузнецке автомобиль свалился с моста в реку. Кадрами с места происшествия очевидцы делятся в социальных сетях.
-В Орджоникидзевском районе водитель не справился с управлением автомобиля: машина перевернулась, улетев в реку, - говорится в сообщении.
Авария произошла на улице Зорге, 44А на мосту через реку Байдаевка. Как отмечают очевидцы, в ДТП есть двое пострадавших, которых медики уже доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU