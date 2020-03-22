22 Март 2020 2020-03-22T08:17:02+03:00

В Новокузнецке автомобиль упал с моста в реку. Фото: "ДТП Новокузнецк"/ vk.com

Фотографии с места происшествия появились в соцсетях

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В Новокузнецке автомобиль свалился с моста в реку. Кадрами с места происшествия очевидцы делятся в социальных сетях.

-В Орджоникидзевском районе водитель не справился с управлением автомобиля: машина перевернулась, улетев в реку, - говорится в сообщении.

Авария произошла на улице Зорге, 44А на мосту через реку Байдаевка. Как отмечают очевидцы, в ДТП есть двое пострадавших, которых медики уже доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU